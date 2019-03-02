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Кристина Асмус призналась, что троллит дома Гарика Харламова

У звездной актрисы состоялся дебют в «Comedy Club».

Кристина Асмус призналась, что троллит дома Гарика Харламова
Кристина Асмус и Гарик Харламов. фото: instagram.com/asmuskristina/

Известная актриса Кристина Асмус дебютировала на сцене популярного проекта «Comedy Club». На своей страничке в социальной сети Instagram она заметила, что был заснят небольшой кусочек с ее участием. При этом в программе она троллила своего мужа, известного комика Гарика Харламова. Интересно, что актриса призналась, что тем же самым занимается и дома. Теперь же пришла пора «прославлять» комика на всю страну. Асмус заметила, что все происходило экспромтом, без каких-то репетиций и прогонов.

«С листа и с одного дубля! Честно говоря, ноги у меня просто тряслись. Шею, которая в таких ситуациях обычно покрывается багровыми пятнами, я заблаговременно и плотно затонировала. А куда деваться? Телек, все дела, всё серьезно. Авторы и резиденты сказали, что всё было отлично, но, по-моему, они хотели меня просто поддержать», — заявила Кристина Асмус.

«Все было просто классно! Ты держалась на одном уровне со всеми комиками и, если честно, если бы сейчас не написала, я бы ни за что не поверила, что было записано с первого раза. Умничка, так держать», «Выпуск — супер, а ваш дебют удался. Вы моментами были лучше, чем эти монстры юмора. Про боулинг зашло», «Смотрелись вы очень круто и эффектно, но единственное смутило, что все время подглядывали текст! Я думала актриса все учит наизусть!» — заметили в комментариях пользователи.

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Comedy ClubГарик ХарламовКристина Асмус

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Кристина Асмус призналась, что троллит дома Гарика Харламова
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