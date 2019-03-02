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Лена Миро считает, что за избиение жены Башаров должен расплачиваться одиночеством

Блогер заявила, что в российском обществе наступил переломный момент.

Лена Миро считает, что за избиение жены Башаров должен расплачиваться одиночеством
Марат Башаров (Фото: Globallookpress.com)

Известный блогер Лена Миро на своей страничке в «Живом журнале» заметила, что в российском обществе наступил переломный момент. Актер Марат Башаров, который избил свою очередную жену, лишился роли в спектакле. Миро считает, что такой шаг со стороны руководства театра не должен остаться незамеченным.

По мнению Миро, Россия превращается в цивилизованную страну. По ее словам, хорошо, когда такие актеры становятся изгоями за свои гадкие поступки. Миро заметила, что мужчина, который бьет жену, должен расплачиваться за свои необдуманные действия карьерой и одиночеством в обществе. А женщины должны чувствовать, что после таких историй их не заклеймят и не выставят виноватыми, а наоборот поддержат.

Миро сказала, что ранее Россия шла по пути, что во всех историях всегда «виновата баба». Насильники же всегда почему-то выходили сухими из воды. Миро верит, что такие времена остались в прошлом.

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Лена Миро считает, что за избиение жены Башаров должен расплачиваться одиночеством
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