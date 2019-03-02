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Скончался лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов

Физик считался легендой отечественной науки.

Скончался лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов
Жорес Алферов/globallookpress.com

Скончался знаменитый российский физик Жорес Алферов. Он был единственным лауреатом Нобелевской премии мира по физике, проживающим на постоянной основе в России.

О смерти выдающегося ученого сообщила его помощница Наталья. На данный момент уточняются причины смерти. Также пока не ясно где и когда состоятся похороны выдающегося ученого.

Открытия Жореса Алферова стали основой для создания многих современных электронных устройств. Он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством», сообщает портал 360tv.ru.

Отметим, что в годы войны Жорес Алферов жил в Свердловской области в небольшом городке Туринске. Его отец работал директором целлюлозно-бумажного комбината. За свою жизнь ученый написал более пятисот научных работ.

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Жорес АлферовНобелевская премиясмерть физика

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Скончался лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов
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