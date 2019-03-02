Дмитрий Исхаков считает, что Полине Гагариной пора завоевывать мир

По его словам, зал в Китае встал, когда звезда исполнила свою песню «Спектакль окончен».

Известная певица Полина Гагарина принимает участие в крупном песенном конкурсе «Singer», который проходит в Китае. Он считается одним из самых крупных в Азии и победить в нем необычайно престижно. Особенность этого конкурса в том, что участники должны исполнять легендарные мировые хиты. Мало того, можно выбрать песню из собственного репертуара, что, к примеру, и делает Гагарина.

На своей страничке в социальной сети Instagram муж исполнительницы, модный фотограф Дмитрий Исаков, опубликовал видеозапись с очередного этапа конкурса. Гагарина спела свою песню «Спектакль окончен». «Мы снова первые! Весь зал как встал на первых нотах, так больше и не сел. Восторг. Пора завоевывать мир. Как думаете?!» — спросил фотограф своих подписчиков.

«Наша обожаемая Полина — настоящее сокровище! Просто потрясающая, неповторимая девушка!», «Поля самая лучшая, самая сильная и талантливая! Мурашки по моему телу и накат слез от голоса, от исполнения! Магия, волшебство, чудо!», «Очень круто! Мир ты завоевала давно! Всегда восхищалась Полиной! Красивая, милая, нежная, настоящая! Вам успехов и побольше детей в семью!» — заметили в комментариях пользователи.