Михаил Пореченков назвал шарлатанами участников «Битвы экстрасенсов»

Актер Михаил Пореченков когда-то вел проект «Битва экстрасенсов». Между тем сейчас он твердо убежден, что подобным программам не место на телевидении. Пореченков признался, что когда вел программу, то честно пытался разобраться во всех ее коллизиях. Однако затем он понял, как работает вся система. Актер и телеведущий считает, что действительно есть люди, у которых есть дар провидения. Они, по его словам, находятся в подвиге, служению чему-то.

«А те, кто идет на экраны и делает там небожественные вещи — такое надо закрывать. У меня к этим передачам человеческое отношение: есть институт, а есть вера. Вера — она внутри, она никакого отношения к этим делам не имеет. Поэтому по вере это шарлатаны», — заявил актер.

Пореченков, который отмечает пятидесятилетие, также отметил, что не боится финансовых кризисов и подобных потрясений, если они когда-нибудь случатся в России. По его мнению, нужно бояться за будущее детей и делать все возможное, чтобы не было войны. Он считает, что если не будет есть мидии и фуагра, то ничего страшного не произойдет. Также актеру очень не нравится, что многие сегодня пытаются оскорбить Россию. Вот за эти моменты он очень переживает, а не за возможный финансовый кризис, который обещают в его стране уже много лет, сообщает «СтарХит».