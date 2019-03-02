Глюкоза призналась, что проект «Танцы со звездами» едва не разрушил ее семью

Несколько лет назад певица Глюкоза участвовала в шоу «Танцы со звездами». Ее партнером на паркете был знаменитый танцор Евгений Папунаишвили. Однако участие в съемках едва не стоило певице потери любимого. Бизнесмен Александр Чистяков очень сильно ревновал жену. Исполнительницы целыми днями не было дома. Она все время пропадала на тренировках. Причем выступала она в откровенных костюмах.

В эфире программы «Судьба человека» Глюкоза заметила, что муж был очень терпелив. Порой она хлопала дверью и жаловалась, что ее никто не понимает. В итоге проект «Танцы со звездами» едва не разрушил ее семью. Впрочем, ей с мужем удалось сохранить теплые отношения. Сейчас артистка любит публиковать в соцсетях откровенные фотографии. Глюкоза заметила, что мужу и это очень не нравится. Исполнительницу же это поведение супруга жутко раздражает. В то же время если однажды муж перестанет ее ревновать, то она поймет, что он ее разлюбил.

Несколько лет назад у Глюкозы с мужем снова произошло обострение отношений. Одно время ей казалось, что дело точно идет к разводу. Однажды они сели, поговорили, посмотрели старые снимки и видеозаписи. Певица вдруг поняла, что не сможет жить без мужа. Теперь в их семье царит идиллия. Наташа Ионова считает, что нужно обязательно разговаривать и решать в зародыше любой возникающий конфликт. И главное даже после ссор засыпать в одной постели, сообщает «СтарХит».