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Глюкоза призналась, что проект «Танцы со звездами» едва не разрушил ее семью

Певица чуть не развелась со своим супругом Александром Чистяковым.

Глюкоза призналась, что проект «Танцы со звездами» едва не разрушил ее семью
Наталья Чистякова-Ионова/ Фото: global look

Несколько лет назад певица Глюкоза участвовала в шоу «Танцы со звездами». Ее партнером на паркете был знаменитый танцор Евгений Папунаишвили. Однако участие в съемках едва не стоило певице потери любимого. Бизнесмен Александр Чистяков очень сильно ревновал жену. Исполнительницы целыми днями не было дома. Она все время пропадала на тренировках. Причем выступала она в откровенных костюмах.

В эфире программы «Судьба человека» Глюкоза заметила, что муж был очень терпелив. Порой она хлопала дверью и жаловалась, что ее никто не понимает. В итоге проект «Танцы со звездами» едва не разрушил ее семью. Впрочем, ей с мужем удалось сохранить теплые отношения. Сейчас артистка любит публиковать в соцсетях откровенные фотографии. Глюкоза заметила, что мужу и это очень не нравится. Исполнительницу же это поведение супруга жутко раздражает. В то же время если однажды муж перестанет ее ревновать, то она поймет, что он ее разлюбил.

Несколько лет назад у Глюкозы с мужем снова произошло обострение отношений. Одно время ей казалось, что дело точно идет к разводу. Однажды они сели, поговорили, посмотрели старые снимки и видеозаписи. Певица вдруг поняла, что не сможет жить без мужа. Теперь в их семье царит идиллия. Наташа Ионова считает, что нужно обязательно разговаривать и решать в зародыше любой возникающий конфликт. И главное даже после ссор засыпать в одной постели, сообщает «СтарХит».

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«Танцы со звездами»Александр ЧистяковГлюкоза

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