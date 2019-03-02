НОВОСТИ

«Душа просит песен»: Диана Гурцкая готова петь даже с высокой температурой и больным горлом

Известная певица опубликовала видеоролик, на котором она исполняет композицию, сидя за роялем.

«Душа просит песен»: Диана Гурцкая готова петь даже с высокой температурой и больным горлом
Диана Гурцкая / Фото: globallook

Известная певица Диана Гурцкая не в лучшем состоянии встретила весну. Популярная исполнительница приболела. На своей страничке в социальной сети Instagram она опубликовала видеоролик. На кадрах можно увидеть, что певица сидит за роялем и поет песню. При этом исполнительница заметила, что у нее температура 38 градусов и очень сильно болит горло. Однако, как она считает, это не проблема. «Душа просит песен», — заметила исполнительница.

Отметим, что Диана Гурцкая является заслуженной артисткой России. Высокого звания она была удостоена в 2006 году. Певица член Общественной палаты РФ, председатель Комиссии по поддержке семьи, материнства и детства. Исполнительница незрячая от рождения, однако своим примером уже много раз доказывала, что в этой жизни нет ничего невозможного.

«Берегите себя, дорогая Дианочка. Исполнение великолепное», «Дорогая моя, скорейшего выздоровления. Пусть всё будет хорошо. Береги себя», «Дианочка, моё солнышко! Выздоравливай поскорее! Береги себя, родная. Обнимаю», — заявили в комментариях поклонники.

Вам может быть интересно:

Ольга Бузова в разгар корпоративов подхватила вирус и серьезно заболела «Затерялась в обилии пайеток»: неудачный образ Дианы Гурцкой

Тэги:

больное горловысокая температураДиана Гурцкая

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Душа просит песен»: Диана Гурцкая готова петь даже с высокой температурой и больным горлом
Интересно?
Поделись с друзьями: