«Душа просит песен»: Диана Гурцкая готова петь даже с высокой температурой и больным горлом

Известная певица Диана Гурцкая не в лучшем состоянии встретила весну. Популярная исполнительница приболела. На своей страничке в социальной сети Instagram она опубликовала видеоролик. На кадрах можно увидеть, что певица сидит за роялем и поет песню. При этом исполнительница заметила, что у нее температура 38 градусов и очень сильно болит горло. Однако, как она считает, это не проблема. «Душа просит песен», — заметила исполнительница.

Отметим, что Диана Гурцкая является заслуженной артисткой России. Высокого звания она была удостоена в 2006 году. Певица член Общественной палаты РФ, председатель Комиссии по поддержке семьи, материнства и детства. Исполнительница незрячая от рождения, однако своим примером уже много раз доказывала, что в этой жизни нет ничего невозможного.

«Берегите себя, дорогая Дианочка. Исполнение великолепное», «Дорогая моя, скорейшего выздоровления. Пусть всё будет хорошо. Береги себя», «Дианочка, моё солнышко! Выздоравливай поскорее! Береги себя, родная. Обнимаю», — заявили в комментариях поклонники.