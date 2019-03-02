Верка Сердючка призналась, что тайно выступает перед российскими миллионерами

Андрей Данилко заметил, что, как правило, богатые люди подстраиваются под него, и концерты проходят на «нейтральной территории».

Известный украинский артист Андрей Данилко, которого все знают в образе Верки Сердючки заявил, что выступает перед российскими миллионерами за деньги. При этом, как правило, такие концерты проходят на нейтральной территории. Чтобы не подставлять его коллектив, концерт может состояться, к примеру, в Швейцарии. Данилко заметил, что миллионеры готовы подстраиваться под него. Его же такой вариант тоже полностью устраивает.

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Данилко считает, что на Украине сейчас остро встал вопрос о принятии закона, который либо разрешит, либо запретит выступления звезд в России. Он не понимает, почему украинским артистам пытаются запретить гастроли по России, а к примеру, тем кто работает в гостиницах и на стройках зарабатывать можно. В то же время он согласен, что появляться на вручении премий в соседней стране и других подобных мероприятиях для украинских артистов неприемлемо.

Данилко заметил, что сегодня некоторые артисты на Украине возмущены, что их коллеги едут в Россию с концертами. Однако он считает, что если бы им самим предложили выступить в соседней стране и щедро заплатили, то они бы тоже согласились. Просто они не пользуются спросом в России, поэтому поднимают шум у себя на родине, сообщает портал vesti-ukr.com.