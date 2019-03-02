Шнуров берет за один рекламный пост в соцсетях более четырех миллионов рублей

На страничках звезд в социальных сетях, то и дело можно увидеть рекламные посты. Надо сказать, что певцы, артисты и музыканты неплохо на этом зарабатывают. Эксперт по маркетингу в соцсетях Артем Ратников заявил, что больше всего денег за рекламу требует лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Один пост рекламодателю обойдется в 4,3 миллиона рублей. У остальных звезд заработки куда скромнее. К примеру, Дмитрий Нагиев просит 650-700 тысяч рублей, а Ольга Бузова 572 тысячи рублей за пост со всеми налогами.

Любопытно, что некоторые звезды очень принципиальны. Так однажды Анна Семенович должна была разместить на своей страничке информацию о питерской клинике массажа. Однако процедура ей не понравилась. Она отказалась от рекламного контракта и даже вернула клинике стоимость билетов, которые они затратили на ее перелет по маршруту Москва-Санкт-Петербург. Кроме того, на страничке телеведущей и певицы никогда не увидишь рекламу алкоголя или сигарет. Ведущая здоровый образ звезда никогда не станет такое рекламировать ни за какие деньги.

Однако не все звезды такие принципиальные. К примеру, актер Оскар Кучера готов сотрудничать с алкгольными компаниями даже по бартеру. Однажды он разместил рекламный пост дорогого виски. Оплату взял ящиком этого напитка, который потянул на 200 тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда».