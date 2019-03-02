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«Я в пижаме, но не в больнице»: Федор Добронравов успокоил поклонников, переживающих за его здоровье

Звезда сериала «Сваты» в шутливой манере ответил на слухи о своем плохом самочувствии.

«Я в пижаме, но не в больнице»: Федор Добронравов успокоил поклонников, переживающих за его здоровье
Федор Добронравов / фото: globallookpress.com

Звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов весной 2018 года перенес инсульт. После восстановления его можно было снова часто увидеть на сцене театра. Впрочем, недавно снова поползли слухи о плохом самочувствии актера. Утверждалось, что якобы у него снова случился инсульт и он в плохом состоянии.

На своей страничке в социальной сети Instagram Добронравов анонсировал любопытную акцию. Он заявил, что собирается выкладывать в Сеть свои передвижения по стране. Его цель — показать количество спектаклей, которые играются им в театре. «Сейчас я в пижаме, но не в больнице. Только что отыграли спектакль под названием «Где мы?» Театра сатиры. Здесь же будем играть спектакль «Спасатель», — заявил актер.

«Идея великолепная. Глаз радуется, когда появляется возможность видеть вас и вашу семью на экране», «Федор, земляк наш дорогой, берегите себя. Мы в Таганроге вас очень любим! Вы наша гордость!» «Какой обворожительный, я не могу! Мечтаю попасть на спектакль!» — заметили в комментариях пользователи.

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плохое самочувствиесватыФедор Добронравов

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«Я в пижаме, но не в больнице»: Федор Добронравов успокоил поклонников, переживающих за его здоровье
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