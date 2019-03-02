«Я в пижаме, но не в больнице»: Федор Добронравов успокоил поклонников, переживающих за его здоровье

Звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов весной 2018 года перенес инсульт. После восстановления его можно было снова часто увидеть на сцене театра. Впрочем, недавно снова поползли слухи о плохом самочувствии актера. Утверждалось, что якобы у него снова случился инсульт и он в плохом состоянии.

больше по теме Актер Федор Добронравов объяснил пропуск спектаклей в Туле и Рязани Звезда российских сериалов отметил, что чувствует себя хорошо и сообщения о его госпитализации не соответствуют действительности.

На своей страничке в социальной сети Instagram Добронравов анонсировал любопытную акцию. Он заявил, что собирается выкладывать в Сеть свои передвижения по стране. Его цель — показать количество спектаклей, которые играются им в театре. «Сейчас я в пижаме, но не в больнице. Только что отыграли спектакль под названием «Где мы?» Театра сатиры. Здесь же будем играть спектакль «Спасатель», — заявил актер.

«Идея великолепная. Глаз радуется, когда появляется возможность видеть вас и вашу семью на экране», «Федор, земляк наш дорогой, берегите себя. Мы в Таганроге вас очень любим! Вы наша гордость!» «Какой обворожительный, я не могу! Мечтаю попасть на спектакль!» — заметили в комментариях пользователи.