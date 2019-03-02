Юрий Лоза раскритиковал Ивана Урганта, который посмеялся над его хитом «Плот»

Несколько лет назад Иван Ургант во время своего шоу на Первом канале высмеял хит Юрия Лозы «Плот». Он пригласил в студию пианиста Дениса Мацуева, который в шуточной манере, сидя за роялем, «доказал», что Моцарт, Шопен, Бетховен и Рахманинов якобы заимствовали мелодию из песни «Плот». Поводом для этой шуточной сценки стали высказывания Лозы, который утверждал, что большая часть произведений классиков самоповторы.

Судя по всему, Лоза внимательно посмотрел тот номер и затаил обиду, которую выплеснул через несколько лет. На днях он стал гостем «Шоу без названия», которое выходит на YouTube. Во время разговора с ведущим он напомнил, что песня «Плот» стала хитом для нескольких поколений. Лоза утверждает, что спустя 35 лет после написания этот хит нисколько не устарел и его поют на каждом углу. Более того, Лоза заметил, что песню «Плот» американцы исполняют на английском языке в США. Других российских песен, как он уверен, они не поют.

Лоза не понимает, почему Ургант так спокойно на всю страну имеет право «поржать» над его творением. При этом, как заметил музыкант, сам телеведущий не способен написать такой хит, сообщает портал Dni.ru.