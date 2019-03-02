Катя Лель спустя десять лет пришла на могилу к любимому человеку

Известная певица Катя Лель не так давно гастролировала по городам Германии. В один из дней она пришла на могилу к продюсеру Александру Волкову, который много лет назад занимался раскруткой звезды. Она возложила цветы у его памятника. Именно этому человеку звезда обязана своей сегодняшней популярностью.

История любви Лель и Волкова началась с того, что продюсер заметил талантливую исполнительницу на подпевках у Льва Лещенко. Он вложил большие деньги, чтобы певица стала знаменитой. Мужчина покупал для нее песни у известных продюсеров, которые затем становились хитами. Лель была влюблена в Волкова, однако у того была семья, которую он не мог оставить.

Через несколько лет у исполнительницы возник творческий тандем с Максимом Фадеевым. Она попросила Волкова отпустить ее. Начались суды и выяснения отношений из-за песен. Вскоре Волков тяжело заболел. Лель позвонил Игорь Крутой и попросил навестить продюсера, который умирал. Однако исполнительница не решилась. Они лишь отправила сообщение Волкову и пожелала выздоровления. Он умер в Германии в 2008 году, сообщает портал super.ru.