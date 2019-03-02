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Резиденты Comedy club посмеялись над заработками матерей в декрете

Некоторые подписчики отметили, что юморист поднят очень больную тему.

Резиденты Comedy club посмеялись над заработками матерей в декрете
Фото: globallook

Новый пост шоумена и ведущего популярного шоу Comedy club Гарика Мартиросяна оказался остро социальным. По крайней мере, многие подписчики на страницу звезды в Instagram отметили, что своей шуткой артист поднял довольную серьезную и больную тему.

В том числе такую реакцию своих поклонников вызвал пост Мартиросяна, посмеявшегося над низкими доходами молодых матерей, которые вынуждены трудиться в отпуске по уходу за ребенком.

Гарик опубликовал пост с картиной Пикассо «Акробаты (Мать и сын)». Сопроводил же этот снимок ведущий уже надоевшей всем вирусной рекламой, заполнившей ленты знаменитостей: «Пабло Пикассо. Вика, а я сижу дома с малышом и зарабатываю 50.000 р. в неделю!». Музей современного искусства Капотни». При этом на картине изображены явно уставшие и изможденные люди.

Среди комментаторов, которым понравилась «попавшая в точку» шутка оказался и коллега Гарика по юмористическому шоу Павел Воля, который очень кратко отозвался на шутку, написав только: «Ха».

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Тэги:

Гарик МартиросянПавел Воляшутка о матерях

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Резиденты Comedy club посмеялись над заработками матерей в декрете
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