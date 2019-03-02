«С днем рождения, моя девочка!»: Татьяна Навка трогательно поздравила Анну Семенович с днем рождения

Накануне, 1 марта свой 39-й день рождения отметила популярная певица, а в прошлом талантливая фигуристка Анна Семенович. С праздником свою бывшую коллегу очень трогательно поздравила Татьяна Навка.

В публикации, размещенной на странице бывшей спортсменки в социальной сети Instagram, Татьяна в первую очередь отмечает, мол, ну то же мог еще родиться в первый день весны, как ни яркая, красивая и харизматичная Анна Семенович.

«В жизни сложно встретить таких неунывающих, позитивных, солнечных, веселых и активных людей, как ты! Мы знакомы, практически с пеленок. И за это время я не перестаю восхищаться твоей неуемной энергией, любовью к жизни и талантами!», — пишет бывшая фигуристка.

По словам Навки, не каждому дано и не каждый решится так резко сменить сферу деятельности, да еще и преуспеть в этом – вот что значит спортивная закалка!

«С Днем Рождения, моя девочка! Желаю тебе, конечно же, женского счастья, огромной любви, здоровья, верных друзей и преданных поклонников! Я всегда рядом моя любимая!» — обещает звезда.