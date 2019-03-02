Татьяна Навка озвучила одного из героев мультфильма «Большое путешествие»

Бывшая спортсмена призналась, что эта работа затягивает с головой.

Новым творческим проектом ознаменовалось для бывшей спортсменки Татьяны Навки начало календарной весны. Открытая к различным экспериментам, звезда примерила на себя роль актера дубляжа, озвучив одного из героев анимационной комедии «Большое приключение», которая выйдет на экраны 1 мая. Об этом своем новом опыте Татьяна рассказала в своем Instagram.

«Весна, как раз время для чего-то нового! Ну не могу я просто сидеть на диване. Мое увлекательное большое путешествие в мир анимационной озвучки! Это потрясающе, невероятно интересно и затягивает с головой!», — призналась Навка своим поклонникам.

Кроме того, она предложила фанатам угадать, кто из персонажей мультфильма заговорит ее голосом. Но в эту игру включились не все подписчики фигуристки. Намного охотнее они в очередной раз восхитились разноплановому таланту своего кумира.

«Молодец, Татьяна, если бы у меня были возможности, я бы тоже так делала и участвовала везде, это интересно. Еще раз молодец!» — похвалила Навку одна из поклонниц.

«Теперь будем ждать вас на сцене какого-нибудь театра в качестве актрисы», — пообещала фанатка звезды.