Дмитрий Маликов выпустит реквием к годовщине трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня»

Композицию он начал писать на следующий день после страшного пожара.

На предстоящем в апреле этого года сольном выступлении певца и музыканта Дмитрия Маликова, на котором он представит публике реквием по погибшим в страшном пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», который случился 25 марта прошлого года.

По словам артиста, его очень сильно потрясла эта трагедия, и музыкальную композицию он написал уже на следующий день. Дмитрий Маликов отмечает, что этой теме можно было бы посвятить и песню, но, на его взгляд, это получилось бы менее эмоционально, передает ОТР.

Кстати, напомним, после пожара в столице Кемеровской области певица Анжелика Варум отказалась впредь исполнять один из своих хитов, который назывался «Зимняя вишня».