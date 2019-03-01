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Верка Сердючка отказалась представлять Украину на «Евровидении»

Если сначала Андрей Данилко заявлял, что «спасет» конкурс, то теперь отверг предложение на 100 тысяч долларов.

Верка Сердючка отказалась представлять Украину на «Евровидении»
Верка Сердючка. фото: GlobalLook

«Евровидение-2019» оказалось для Украины непростым: после того как четыре претендента один вслед за другим отказались участвовать из-за отмены гастролей в России, Украина заявила, что не будет участвовать в этом году в «Евровидении». Андрей Данилко, более известный под псевдонимом Верки Сердючки, поначалу хотел представлять свою страну на конкурсе, но теперь передумал.

Данилко заявил, что прекрасно понимает оказавшихся артистов. Он тоже не поехал бы больше на «Евровидение» даже за 100 тысяч долларов. По его словам, «нервотрепка» не стоит этих денег. Также его смутил разразившийся скандал вокруг того, что многих артистов, которые участвовали в отборе, досконально проверяли, дают ли музыканты концерты в России.

«При этом надо обязательно сдать мочу и кал, анализ крови и флюорографию. Чтобы вопросов не возникало! Я еще во время нацотбора сказал: почему это нельзя было выяснить заранее, если это вызывает такие спорные моменты?» — рассказал Андрей Данилко в интервью порталу «Вести».

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Тэги:

"Евровидение-2019"Верка СердючкаУкраина

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Верка Сердючка отказалась представлять Украину на «Евровидении»
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