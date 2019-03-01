Адвокат Казьминой уверен, Аршавин после развода хочет оставить дочь у себя

Юрист рассказал, что спортсмен будет бороться в суде за ребёнка до конца.

Экс-капитан «Зенита» Андрей Аршавин давно пытается развестись с Алисой Казьминой, но судебная тяжба затянулась. Процесс закрыт от прессы, а адвокат футболиста не общается с журналистами. Иногда ситуацию комментирует адвокат Алисы Казьминой Александр Добровинский.

«Обычно полузащитники и нападающие «Зенита» настаивают на том, чтобы дети жили с ними», — рассказал он «Комсомольской правде», намекая, что футболист тянет судебный процесс в том числе и из-за дочери.

Адвокат пояснил, что в суде рассматривается пять разных дел: непосредственно развод, как поделят имущество, как будут платить алименты, с кем останется ребёнок и как часто один из родителей будет с ним видеться. Похоже, бывшие супруги не смогли договориться ни по одному из пунктов.