Михалков назвал «словесной диареей» предложение Доренко запретить ему снимать кино

Режиссёр Никита Михалков в передаче «Бесогон» обсуждает актуальные проблемы современной России. Недавно он назвал участниц Comedy Woman овцами за то, что они пошутили о генерале Дмитрии Карбышеве. Одна из актрис шоу Наталья Медведева, которая произносила шутку, извинилась перед зрителями. Однако, теперь из-за истории Карбышева обвиняют самого режиссёра.

больше по теме Внук генерала Карбышева требует возбудить дело за шутку Comedy Woman Мужчина считает, что юмор комедийного шоу оскорбляет память о Великой Отечественной войне.

Михалков прокомментировал одно из выступлений на радио редактора «Говорит Москва» Сергея Доренко. Журналист произнёс: «Для того чтобы не смеялись над нашей историей, нужно отобрать камеру и микрофон у Никиты Михалкова». Доренко считает, что Михалкову нужно запретить снимать кино, потому что он не знает историю.

Режиссёр парировал журналисту: Доренко не понравлось, что Михалков неправильно указал температуру мороза в день расстрела генерала Карбышева, но, по мнению Михалкова, герою при любой температуре было бы холодно. Режиссёр был оскорблён словами Доренко и его неподобающим тоном. Он высмеял редактора «Говорит Москва», назвал его речь «хамской приблатнённостью» и «словесной диареей». Михалков задал вопрос Доренко: «Ты кто такой? Почему ты берешь на себя право судить людей, разговаривать как гуру, как элита?»