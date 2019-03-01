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Михалков назвал «словесной диареей» предложение Доренко запретить ему снимать кино

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» уверен, что из-за Михалкова смеются над историей России.

Михалков назвал «словесной диареей» предложение Доренко запретить ему снимать кино
Никита Михалков. фото: globallook

Режиссёр Никита Михалков в передаче «Бесогон» обсуждает актуальные проблемы современной России. Недавно он назвал участниц Comedy Woman овцами за то, что они пошутили о генерале Дмитрии Карбышеве. Одна из актрис шоу Наталья Медведева, которая произносила шутку, извинилась перед зрителями. Однако, теперь из-за истории Карбышева обвиняют самого режиссёра.

Михалков прокомментировал одно из выступлений на радио редактора «Говорит Москва» Сергея Доренко. Журналист произнёс: «Для того чтобы не смеялись над нашей историей, нужно отобрать камеру и микрофон у Никиты Михалкова». Доренко считает, что Михалкову нужно запретить снимать кино, потому что он не знает историю.

Режиссёр парировал журналисту: Доренко не понравлось, что Михалков неправильно указал температуру мороза в день расстрела генерала Карбышева, но, по мнению Михалкова, герою при любой температуре было бы холодно. Режиссёр был оскорблён словами Доренко и его неподобающим тоном. Он высмеял редактора «Говорит Москва», назвал его речь «хамской приблатнённостью» и «словесной диареей». Михалков задал вопрос Доренко: «Ты кто такой? Почему ты берешь на себя право судить людей, разговаривать как гуру, как элита?»

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Тэги:

генерал КарбышевНикита МихалковСергей Доренко

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Михалков назвал «словесной диареей» предложение Доренко запретить ему снимать кино
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