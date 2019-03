Джордин Вудс разозлила Хлои Кардашян ложью о связи с Тристаном Томпсоном

Джордин Вудс стала участницей скандала и разозлила семью Кардашян-Дженнер. Бывший возлюбленный Хлои Кардашян Тристан Томпсон изменил с лучшей подругой Кайли Дженнер Джордин Вудс. После предательства Кайли Дженнер и Хлои Кардашян разорвали все отношения с девушкой, в том числе и партнёрские.

Хлои ждала от Джордин извинений, но вместо этого девушка пришла на передачу Red Table Talk. По её словам, она просто пытается защитить себя, ведь Кардашян-Дженнер могут испортить её жизнь. В передаче Джордин Вудс рассказала, что ей не следовала идти на вечеринку к Тристану Томпсону. Не смотря на то, что они флиртовали, по её словам, не было ничего серьёзного. Она подтвердила, что они целовались в губы, но это произошло «без страсти».

Why are you lying @jordynwoods ?? If you’re going to try and save yourself by going public, INSTEAD OF CALLING ME PRIVATELY TO APOLOGIZE FIRST, at least be HONEST about your story. BTW, You ARE the reason my family broke up!

— Khloé (@khloekardashian) March 1, 2019