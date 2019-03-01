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Анфиса Чехова отправилась отдыхать на Мальдивы с телеведущим Эдуардом Демченко

Поклонники подозревают, что он может быть возлюбленным артистки.

Анфиса Чехова отправилась отдыхать на Мальдивы с телеведущим Эдуардом Демченко
Анфиса Чехова. фото: instagram.com/achekhova/

Буквально на днях Анфиса Чехова пожаловалась поклонникам, что за зиму так и не смогла вывести своего сына Соломона на море. В таком печальном исходе событий телеведущая обвинила нерадивых организаторов путешествия, которые ее просто подвели. Однако 1 марта девушка отправилась на Мальдивы. Практически на протяжении всего полета она снимала видео, а затем показала, в каком номере поселилась.

На кадрах видно, что на протяжении всего перелета рядом с Анфисой находился таинственный мужчина по имени Эдуард. Они разговаривали во время перелета и даже дегустировали различные напитки. Потом мужчина поселился в одном отеле со звездой. Поклонники начали подозревать, что Эдуард является возлюбленным телеведущей. Когда сама Чехова попросила своего спутника пояснить, кто он, то мужчина лишь отшутился. «Мои подписчики очень переживают и интересуются, кто вы мне? Любовник? Бойфренд? Кто вы?», — спросила его девушка. «Да все сразу. За эти 15 лет все так смешалось между мной и тобой», — ответил Эдуард.

фото: instagram.com/achekhova/

Поклонники позже узнали в спутнике Анфисы телеведущего и эксперта «Адской кухни» Эдуарда Демченко. Также они заметили, что на видео ни разу не был запечатлен сын артистки. Они пришли к выводу, что  ребенка вывести на море звезде так и не удалось. Напомним, что долгое время телеведущая встречалась с актером Гурамом Баблишвили. Уже после того, как у них родился сын, они поженились. Это произошло в 2015 году, но брак разрушил их отношения. Спустя два года они развелись. После случившегося Чехова предпочитает не обсуждать свою личную жизнь.

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Анфиса Чехова отправилась отдыхать на Мальдивы с телеведущим Эдуардом Демченко
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