НОВОСТИ

Многодетная американка потратила 30 тысяч долларов на операции, чтобы стать копией Меган Маркл

Жительница Техаса решилась на радикальное преображение из-за неуверенности в себе.

Многодетная американка потратила 30 тысяч долларов на операции, чтобы стать копией Меган Маркл
Фото: Reuters/Facundo Arrizabalaga

Многодетная мама из США потратила 30 тысяч долларов, чтобы стать копией Меган Маркл. Как призналась жительница Техаса Шочил Грир, на преображение своей внешности она решилась из-за неуверенности в себе, а также из восхищения красотой супруги британского принца Гарри.

36-летняя американка неоднократно ложилась под нож пластического хирурга. Ей изменили форму носа, увеличили губы, вставили имплант в подбородок, сделали подтяжку век, липосакцию всей поверхности бедер, живота и ягодиц. После этого Шочил наконец почувствовала себя почти как настоящая принцесса.

«Я не думаю, что выгляжу в точности как Меган Маркл, но теперь наше сходство стало гораздо заметнее. Мой нос определенно стал таким же, как у нее», – цитирует американку издание The Sun.

Шочил Грир после своего радикального преображения. Кадр из видео ABC.

Сейчас у Грир трое детей, младшей из которых еще не исполнилось и двух лет. По словам женщины, теперь она так похожа на герцогиню Сассекскую, что малышка, видя фотографии королевской особы, путает ее с матерью и даже начинает кричать «мама, мама!»

Вам может быть интересно:

Эксперт: первенец Меган Маркл и принца Гарри поднимет британскую экономику на годы вперед Меган Маркл раскрыла пол будущего ребенка друзьям Кейт Миддлтон готовит для Меган Маркл еще одну детскую вечеринку

Тэги:

Меган Марклмногодетная мамапластическая хирургияСША

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Многодетная американка потратила 30 тысяч долларов на операции, чтобы стать копией Меган Маркл
Интересно?
Поделись с друзьями: