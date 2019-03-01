Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон запел

Совместно с группой tindersticks актёр выпустил песню, которая станет саундтреком в фильме с его участием.

Британская группа tindersticks выпустила с Робертом Паттинсоном сингл «Willow». Песня стала саундтреком к фильму «Высшее общество», в котом сыграл звезда «Сумерек» и «Гарри Поттера». Также артисты сняли клип, где мелькают кадры из кинокартины.

«Песня станет исходом «Высшего общества» с Робертом Паттинсоном — главным актёром, который поёт эту песню от лица своего персонажа своей дочери Уиллоу», — рассказал автор песни Стюарт Стейплс порталу NME.

Фильм «Высшее общество» — научная фантастика о далёком будущем. За пределами Солнечной системы корабль с преступниками летит к чёрной дыре. Главный герой Монте отказался от любовных отношений, но обманным путём от него рождается девочка, которая изменит судьбу мужчины. Премьера в России назначена на 11 апреля 2019 года.