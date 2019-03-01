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Ведущая ток-шоу «60 минут» Ольга Скабеева приписала авторство романа «Молодая гвардия» Булгакову

Оплошность телеведущей заметили пользователи соцсети. Они пристыдили девушку за незнание русской классики.

Ведущая ток-шоу «60 минут» Ольга Скабеева приписала авторство романа «Молодая гвардия» Булгакову
Ольга Скобеева. фото: instagram.com/olgaskabeeva/

34-летняя Ольга Скабеева ранее вела программу «Вести». Девушка окончила факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета и имеет премию «Золотое перо». Уже не первый год она ведет ток-шоу «60 минут» с Евгением Поповым. В одном из эфиров обсуждался законопроект, согласно которому  украинский язык может стать государственным  на территории Украины. Ольга отметила, что местные драматурги тогда могут даже перевести тексты известных театральных постановок на украинский и добавила: «Наверное, „Молодая гвардия“ Булгакова или „Вишневый сад“ Чехова теперь будут смотреться весело и забавно».

То, что девушка приписала авторство известного произведения Булгакову заметили пользователи соцсети. Они пристыдили девушку. Ошибку ведущей стали активно обсуждать пользователи Twitter. «А вы знали, что роман „Молодая гвардия“ написал Булгаков?», — стала иронизировать пользовательница под ником Lana Schematic. «Я думаю, что речь шла про „Белую гвардию“ все таки. Но я думаю она все равно не разбирается», — поделилась мнением уже другая пользовательница. И многие с ней согласились: «Для них, что „Белая гвардия“, что „Молодая“, что „Как закалялась сталь“ все одно», «Согласна, скорее всего они ни то ни другое не читали».

Многие пользователи также поразили тому факту, что ведущая федерального канала плохо разбирается в произведениях, которые дети изучают в школе. Напомним, что роман «Молодая гвардия» написал Александр Фадеев. Его творение посвящено юным партизанам из города Краснодон. А вот «Белую гвардию» написал Михаил Булгаков. В ней описывается Гражданская война. Возможно, что Ольга перепутала автора, так как действие в обоих этих произведениях происходят на территории Украины.

 

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Ведущая ток-шоу «60 минут» Ольга Скабеева приписала авторство романа «Молодая гвардия» Булгакову
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