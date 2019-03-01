Семейство Кардашян-Дженнер лишило Джордин Вудс работы

Серьезный скандал разгорелся после того, как Тристана Томпсона, который встречался с Хлои Кардашян, уличили в измене. Компанию баскетболисту составила Джордин Вудс, которая была близкой подругой Кайли Дженнер.

Джордин тесно сотрудничала с кланом Кардашян-Дженнер: чаще всего она работала для семьи в качестве модели. Кайли Дженнер так ценила Джордин, что выпустила блеск для губ с ее именем и даже позволяла жить у себя в роскошном особняке. Теперь мало того, что Кайли выгнала бывшую подругу из своего дома, так еще и расторгла все бизнес-отношения с предательницей.

Конечно, Кайли Дженнер больше не будет вести дела с Джордин Вудс. Как сообщает TMZ, ранее модель сотрудничала с Хлои Кардашян, где для бренда Good American она представила свою линейку джинсов. После скандала весь раздел на сайте был удален. Кайли Дженнер тоже решила проучить предательницу и объявила на блеск для губ из собственного бренда косметики, который она назвала в честь Джордин, 50%-ную скидку, чтобы поскорее избавиться от него.