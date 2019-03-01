Джордин Вудс так и не извинилась перед Хлои Кардашян

Джордин Вудс намерена принять участие в одном из популярных ток-шоу, чтобы высказать свою точку зрения о любовной интрижке с бойфрендом Хлои Кардашян. Девушка решилась на публичную беседу после того, как ее «пьяная» версия была подвергнута сомнению.

Кроме этого, модель свалила все ответственность за адюльтер на Тристана Томпсона, заявив, что ничего не помнит. Позже Вудс также призналась, что намерена выступить в эфире, так как опасается мести со стороны семейства Кардашян, так как они могут ее «уничтожить».

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Примечателен тот факт, что ни в одной из своих пламенных речей Джордин не принесла извинения «пострадавшей стороне» — Хлои Кардашян. Поэтому ее решение сначала принять участие в ток-шоу выглядит весьма странным.

Такого же мнения придерживается и сама жертва обмана. У себя в Instagram Stories Хлои оставила очередную «криптографическую» запись, которая, впрочем, в этот раз звучит не так уж и загадочно. «Как видите, люди предпочитают перестать общаться с тобой, вместо того, чтобы принести извинения, когда они не правы», — написала она.