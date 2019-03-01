НОВОСТИ

Джордин Вудс так и не извинилась перед Хлои Кардашян

Звезда реалити-шоу возмущена поведением подруги своей сестры Кайли Дженнер.

Джордин Вудс так и не извинилась перед Хлои Кардашян
Хлои Кардашян. Фото: instagram.com/khloekardashian/

Джордин Вудс намерена принять участие в одном из популярных ток-шоу, чтобы высказать свою точку зрения о любовной интрижке с бойфрендом Хлои Кардашян. Девушка решилась на публичную беседу после того, как ее «пьяная» версия была подвергнута сомнению.

Кроме этого, модель свалила все ответственность за адюльтер на Тристана Томпсона, заявив, что ничего не помнит. Позже Вудс также призналась, что намерена выступить в эфире, так как опасается мести со стороны семейства Кардашян, так как они могут ее «уничтожить».

Примечателен тот факт, что ни в одной из своих пламенных речей Джордин не принесла извинения «пострадавшей стороне» — Хлои Кардашян. Поэтому ее решение сначала принять участие в ток-шоу выглядит весьма странным.

Такого же мнения придерживается и сама жертва обмана. У себя в Instagram Stories Хлои оставила очередную «криптографическую» запись, которая, впрочем, в этот раз звучит не так уж и загадочно. «Как видите, люди предпочитают перестать общаться с тобой, вместо того, чтобы принести извинения, когда они не правы», — написала она.

Скриншот instagram.com/khloekardashian/

Вам может быть интересно:

«Все всем изменяют»: Тина Канделаки поделилась мнением об отношениях после сериала «Содержанки» Ким Кардашян после предательства Томпсона увезла Хлои в пустыню Джордин Вудс списала интрижку с Тристаном Томпсоном на алкогольное опьянение

Тэги:

Джордин ВудсизменаТристан ТомпсонХлои Кардашян

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Джордин Вудс так и не извинилась перед Хлои Кардашян
Интересно?
Поделись с друзьями: