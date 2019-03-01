Регина Тодоренко вместе с двухмесячным сыном уехала в отпуск без Влада Топалова

В начале декабря прошлого года Регина Тодоренко впервые стала мамой. Своему мужу Владу Топалову она подарила сына. Как позже выяснилось, мальчика родители назвали Михаилом, но близкие зовут его просто Майкл. Как и обещала, телеведущая не стала засиживаться в декретном отпуске. Не так давно она вновь начала снимать свое шоу «Пятница с Региной» и участвовать в других проектах. За ребенком ей помогает присматривать супруг, но силы у девушки все же быстро закончились.

1 марта Тодоренко пожаловалась, что сильно устала из-за того, что у нее очень плотный рабочий график. Как оказалось, она решила все же отдохнуть и отправилась в отпуск на две недели с маленьким сыном, которому на следующей неделе исполнится три месяца. Уже через несколько часов после отъезда жены Топалов записал видеообращение. Он пожаловался поклонникам, что сильно тоскует. «Жена с сыном улетели отдыхать на две недели. Вот я наверное эгоист, но я так скучаю. Мне так плохо. Я не думал, что будет так плохо. <…>Мне так пусто дома. В душе так грустно. Ничего не хочу. Меня тошнит, меня мутит, мне плохо», — поделился артист.

Поклонники посоветовали Владу сделать все дела и отправиться к возлюбленной и сыну. В случае, если у него нет такой возможности, то они считают, что певцу нужно просто перетерпеть. «Не плачь, Влад. Все будет хорошо», «Не терзай так себя!!! Отвлеклись на что-то интересное», «Держись! Они скоро вернутся!», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, Регина и Влад стали встречаться осенью 2017 года во время работы в одном спектакле. Уже в октябре прошлого года влюбленные тайно расписались в ЗАГСе.