НОВОСТИ

«Колюся жжет»: Басков устроил пьяные танцы под Королеву на корпоративной вечеринке

«Золотой голос России» пустился в пляс под песню «Зять».

«Колюся жжет»: Басков устроил пьяные танцы под Королеву на корпоративной вечеринке
Фото: КП/Михаил Фролов

Вот уже много лет Николай Басков является одной из самых ярких звезд отечественной эстрады. Артист собирает на своих концертах полные залы, а тысячи поклонников и особенно поклонниц без устали обсуждают его личную жизнь и следят буквально за каждым его шагом.

Но ничто человеческое оказалось не чуждо и «золотому голосу России». Накануне Басков спел на корпоративной вечеринке, а потом, видимо, хорошо подвыпив, пустился в пляс прямо в зрительном зале.

На видео, которое опубликовала в Instagram Наташа Королева, певец «зажигает» под ее песню «Зять». Исполнитель дурачится, стоя рядом со сценой, а в момент, когда замечает, что его снимают, начинает в шутку прятаться от объектива смартфона.

«Колюся жжет…» – подписала Королева ролик в Stories.

Напомним, на днях Николай Басков стал гостем вечеринки, организованной в честь 65-летнего юбилея Любови Успенской. После роскошного мероприятия, на которое были приглашены многие знаменитости, виновница торжества похвасталась преподнесенным певцом подарком – сумочкой, куда Басков не забыл положить и денежный «гонорар».

Вам может быть интересно:

Блогер Басков сделал виртуальное предложение Ольге Бузовой Успенская призналась, что мечтает выйти замуж за Николая Баскова Басков не уверен, что Игорь Булатов в будущем останется с Викторией Лопыревой

Тэги:

InstagramвидеоЛюбовь УспенскаяНиколай Басков

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Колюся жжет»: Басков устроил пьяные танцы под Королеву на корпоративной вечеринке
Интересно?
Поделись с друзьями: