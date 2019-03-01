«Колюся жжет»: Басков устроил пьяные танцы под Королеву на корпоративной вечеринке

Вот уже много лет Николай Басков является одной из самых ярких звезд отечественной эстрады. Артист собирает на своих концертах полные залы, а тысячи поклонников и особенно поклонниц без устали обсуждают его личную жизнь и следят буквально за каждым его шагом.

Но ничто человеческое оказалось не чуждо и «золотому голосу России». Накануне Басков спел на корпоративной вечеринке, а потом, видимо, хорошо подвыпив, пустился в пляс прямо в зрительном зале.

На видео, которое опубликовала в Instagram Наташа Королева, певец «зажигает» под ее песню «Зять». Исполнитель дурачится, стоя рядом со сценой, а в момент, когда замечает, что его снимают, начинает в шутку прятаться от объектива смартфона.

«Колюся жжет…» – подписала Королева ролик в Stories.

Напомним, на днях Николай Басков стал гостем вечеринки, организованной в честь 65-летнего юбилея Любови Успенской. После роскошного мероприятия, на которое были приглашены многие знаменитости, виновница торжества похвасталась преподнесенным певцом подарком – сумочкой, куда Басков не забыл положить и денежный «гонорар».