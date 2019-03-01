Лолита не стесняется снимать для поклонников видео без макияжа

Певица так спешила предупредить подписчиков о мошенничестве, что записала ролик в ночной рубашке.

Недавно певица Лолита Милявская столкнулась с мошенничеством: неизвестные от ее имени призывали проходить опрос за вознаграждение. От лица знаменитостей часто проходят различные акции, опросы и розыгрыши, поэтому артистка не постеснялась разоблачить мошенников в естественном виде.

Певица собиралась ложиться спать, когда увидела большое количество сообщений от подписчиков. Лолита решила предупредить фанатов и записала в Instagram видеообращение без макияжа и в домашней одежде.

Большинство подписчиков поблагодарили Лолиту, но также в комментариях заметили, как 55-летняя звезда выглядит свежей без макияжа. «Лолита, вы без макияжа хорошо выглядите! Браво!», «Моя любимая Лолочка, божественна даже в ночной рубашке! Кому не приятно, не смотрите, вас не заставляют», «А мне нравится в любом виде наша любимая Лолита», «Красивая и естественная. Без макияжа ей идет», — похвалили подписчики в Instagram.