НОВОСТИ

Лолита не стесняется снимать для поклонников видео без макияжа

Певица так спешила предупредить подписчиков о мошенничестве, что записала ролик в ночной рубашке.

Лолита не стесняется снимать для поклонников видео без макияжа
Лолита Милявская. фото: globallook

Недавно певица Лолита Милявская столкнулась с мошенничеством: неизвестные от ее имени призывали проходить опрос за вознаграждение. От лица знаменитостей часто проходят различные акции, опросы и розыгрыши, поэтому артистка не постеснялась разоблачить мошенников в естественном виде.

Певица собиралась ложиться спать, когда увидела большое количество сообщений от подписчиков. Лолита решила предупредить фанатов и записала в Instagram видеообращение без макияжа и в домашней одежде.

Большинство подписчиков поблагодарили Лолиту, но также в комментариях заметили, как 55-летняя звезда выглядит свежей без макияжа. «Лолита, вы без макияжа хорошо выглядите! Браво!», «Моя любимая Лолочка, божественна даже в ночной рубашке! Кому не приятно, не смотрите, вас не заставляют», «А мне нравится в любом виде наша любимая Лолита», «Красивая и естественная. Без макияжа ей идет», — похвалили подписчики в Instagram.

Вам может быть интересно:

Лолита рассказала о конфузе, который произошел с ней на концерте в Ташкенте Лолиту перестал смущать размер ее пенсии в шесть тысяч рублей Наркозависимость и выступления подшофе: Лолита призналась в своих прошлых пороках

Тэги:

без макияжаЛолита

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Лолита не стесняется снимать для поклонников видео без макияжа
Интересно?
Поделись с друзьями: