Софи Тернер купается в ванне с шампанским в новом клипе Jonas Brothers

Приянка Чопра снялась в клипе группы Jonas Brothers, где играет ее муж Ник Джонас. Компанию бывшей «Мисс мира» составила Софи Тернер. К этому звездному дуэту также присоединилась супруга Кевина Джонаса Даниель.

Эффектное трио появляется в фэнтезийных костюмах под трек «Sucker», катается на велосипедах, выгуливает собак породы корги и так далее. Особую пикантность происходящему придают кадры, где Софи лежит в ванне с пеной посреди лужайки, попивая шампанское.

Примечательно, что Чопра, Тернер и Джонас полностью затмевают самих исполнителей — братьев Джонас. На этот факт не преминули обратить внимание поклонники девушек.

«Приянка подняла это видео на другой уровень», «Софи, Приянка и Даниель «украли» весь ролик», «Есть только один бог, и имя ему Софи Тернер», «Софи Тернер всегда была моим любимым из братьев Джонас», «А мне нужно было смотреть на какого-то еще, кроме Приянки, Софи и Даниель. Честно, где тут братья Джонас? Хочу видеть этих талантливых леди в турне», — написали они.

there is only one god and her name is Sophie Turner pic.twitter.com/4iGaAXItHQ — Virginia (@jaimelsnnister) 1 марта 2019 г.

sophie turner was always my favorite jonas brother pic.twitter.com/zUyZIV4nEj — ً (@damnchastain) 1 марта 2019 г.