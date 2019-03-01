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Исполнительница хита «А ты не летчик!» певица Анка стала героиней передачи «Модный приговор»

Артистка появилась в студии со своей дочерью певицей Полиной.

Исполнительница хита «А ты не летчик!» певица Анка стала героиней передачи «Модный приговор»
Полина с мамой певицей Анкой. фото: instagram.com/polina/

На днях в соцсети певица Полина, которая не так давно спела дуэтом с Димой Биланом песню «Пьяная любовь», а также завоевала престижную награду «Грэмми», рассказала, что сводила свою маму на передачу «Модный приговор». Как выяснилось, ради этого артистка приехала в Москву из солнечного Лос-Анджелеса. А родительницей девушки оказалась звезда 90-х Наталья Ступишина, которую многие знают под псевдонимом Анка.

В студии передачи Полина появилась в голубой меховой жилетке и длинных лаковых ботфортах. Мама певицы выглядела элегантно в черном джемпере с высоким воротом и темных брюках. Полина рассказала, что в 90-х ее мама была не только популярной певицей, но и законодательницей моды. «Она оказала на меня огромное влияние как артист. Ее стиль», — поделилась девушка. Однако она считает, что время прошло и ее родительнице нужно немного поменять стиль в одежде. Например, отказаться от леопардового принта.

Анка пришла на передачу, чтобы преобразиться. Фото: кадр из «Модного приговора»

65-летняя Наталья Сергеевна не стала скрывать, что у нее есть комплексы по поводу лишнего веса. В ходе эфира женщина призналась, что все ее концертные костюмы украли. Этот инцидент расстроил артистку. Она также отметила, что теперь не так часто выходит в свет, так как у нее изменился образ жизни. Сначала Ступишина вместе с дочкой подобрала себе три наряда, в которых она чувствует себя комфортно. При этом артистка отметила, что ей хочется чувствовать себя еще и красивой.

Анка подобрала для себя практичный наряд. Фото: кадр из передачи «Модный приговор»

 

Пожелания звезды учли стилисты. Они коротко подстригли певицу и подобрали ей три ярких образа. «Я прям английская королева», — воскликнула Наталья Сергеевна, когда увидела себя в зеркале. Полина также оценила новый образ своей мамы.

Наряд, подобранный стилистами, понравился певице. Фото: кадр из передачи «Модный приговор»

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Исполнительница хита «А ты не летчик!» певица Анка стала героиней передачи «Модный приговор»
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