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Меган и Гарри не будут навязывать своему ребенку «гендерные стереотипы»

Герцогиня Сассекская намерена следовать современным методам воспитания.

Меган и Гарри не будут навязывать своему ребенку «гендерные стереотипы»
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Global Look Press

Сообщения о том, как Меган Маркл рассказала своим друзьям во время «бэби шауэр», что у нее будет мальчик, могут оказаться далекими от истины — вполне возможно, что о поле будущего малыша заговорили слишком рано.

Источник, близкий к чете, отметил, что пытаться определить пол ребенка по розовым или голубым вещам в случае с Маркл и Гарри все равно, что гадать на кофейной гуще. Дело в том, что герцогия Сассекская не собирается воспитывать малыша по шаблонам.

Это значит, что даже если у нее родится дочь, это не повод не покупать ей игрушечные машинки, пистолеты и так далее. «Меган в беседе с одной из своих подруг рассказала, что намерена воспитывать своего ребенка без навязывания гендерных стереотипов», — цитирует источник Vanity Fair.

В пользу этого говорит и тот факт, что герцогиня остановила свой выбор на гендерно нейтральном дизайне детской комнаты, отдав предпочтение не голубому или розовому цвету, а серо-белым тонам.

Хотя Гарри и принцу Уильяму в детстве покупали «мальчишеские» игрушки, а сама Меган играла в куклы Барби, прогрессивный подход к воспитанию в США все больше завоевывает популярность. Многие звезды, в том числе Анджелина Джоли, не раз заявляли, что воспитывают своих чад, не следуя шаблонам.

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Меган и Гарри не будут навязывать своему ребенку «гендерные стереотипы»
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