Максим Аверин сам настоял на трагическом финале седьмого сезона «Склифосовского»

Зрители уже успели полюбить сериал «Склифосовский», который открывает тайны знаменитого Института скорой помощи. Лишь летом прошлого года состоялись съемки седьмого сезона сериала, а недавно зрители уже увидели новые серии. Многие признались, что этот сезон получился очень философским. Они до последнего переживали за главного героя — ведущего хирурга и ловеласа Олега Брагина, которого играет Максим Аверин. Именно в последний серии врач сообщает своей возлюбленной, которую играет Мария Куликова, что он серьезно болен.
Брагин выясняет, что у него рак и уже появились метастазы. Эта новость шокирует его избранницу. Поклонники сериала были удивлены таким финалом сезона. Однако Аверин поспешил записать видеообращение и объяснить, почему его героя постигла такая судьба.
«Многих, конечно же, огорчил такой финал. Но я должен кое-что прояснить. Дело в том, что я сам лично просил сделать такую концовку этого сезона. Не для того, чтобы вывести персонаж из истории, а для того, чтобы обозначить проблему, с которой может столкнуться каждый из нас. Ведь многие думают, оказавшись один на один с такой болезнью, что это приговор. Но я считаю, что с болезнью нужно не мириться, с ней нужно сражаться. Нашим фильмом мы хотели именно это показать», — рассказал актер.
Максим также дал понять, что будет снято продолжение сериала. По его словам, в новом сезоне зрители увидят, как главный герой борется с болезнью. Поклонники поблагодарили актера за пояснение. Они признались, что уже с нетерпением ждут продолжения. Зрители переживают за судьбы всех героев сериала и хотят, чтобы Брагин все же смог побороть недуг.