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Петросян отказался погашать счета в 300 тысяч рублей за квартиру, где живет Степаненко

По словам представителя комика, его экс-супруга старается затянуть процесс раздела имущества.

Петросян отказался погашать счета в 300 тысяч рублей за квартиру, где живет Степаненко
Фото: КП/Михаил Фролов

Евгений Петросян и Елена Степаненко уже разведены официально, но процесс раздела общего имущества все еще не завершен. Недавняя встреча в суде по данному делу была перенесена по настоянию экс-супруги комика, которая ждет реакции из Минюста на запрос о проведении новой оценки нажитых в браке ценностей.

Как заявил представитель Петросяна, Степаненко лишь хочет затянуть это дело. Поэтому артист больше не намерен оплачивать коммунальные счета за огромную квартиру, где живет сейчас его бывшая избранница. По информации юриста Сергея Жорина, квартплата за эти апартаменты достигает трехсот тысяч рублей ежемесячно.

«Елена Григорьевна говорит, что она очень состоятельная женщина, так вот пусть попробует платить», – цитирует Жорина «МК».

Адвокат Степаненко не согласилась с мнением другой стороны процесса. Как рассказала Елена Забралова, Степаненко всего лишь хочет, чтобы принадлежащие бывшим супругам предметы были оценены правильно, а в ответ получает лишь «непорядочное и некрасивое» к ней отношение.

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Евгений ПетросянЕлена СтепаненкоСергей Жорин

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Петросян отказался погашать счета в 300 тысяч рублей за квартиру, где живет Степаненко
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