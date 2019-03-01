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Оксана Федорова спела с оперным певцом Дмитрием Галихиным на премии «Пара года»

Телеведущая появилась на публике в элегантном наряде.

Оксана Федорова спела с оперным певцом Дмитрием Галихиным на премии «Пара года»
Оксана Федорова. фото: globallook.com

Несколько дней назад в Москве состоялась торжественная церемония вручения премии «Пара года» по версии журнала MODA Topical. Ведущими светского мероприятия стала Анастасия Заворотнюк и ее супруг Петр Чернышев. Актриса выглядела очень элегантно в пудровом платье с перьями. Однако все внимание гостей было приковано к главному редактору журнала Оксане Федоровой. Она появилась на публике в черных брюках и переливающемся на свету пиджаке.

Во время премии Федорова вышла на сцену и выступила вместе с оперным певцом Дмитрием Галихиным. Они исполнили несколько композиций, включая зажигательную песню Hey Mambo. Во время выступления артисты также танцевали. «Наши любимые хиты с Дмитрием. Не усидели на месте. Так было хорошо. Премия прошла очень весело», — поделилась в соцсети Оксана. Поклонники, в свою очередь, восхитились вокальными данными телеведущей.

«Молодец, красавица и голос шикарный», «Вы очень красиво смотритесь с Дмитрием и звучите», «Я в восторге от вашего дуэта», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что гостями мероприятия стали многие звезды: Наталья Подольская, Владимир Пресняков, Елена Летучая, Мария Кожевникова, Екатерина Стриженова с мужем, Сергей Жуков и другие известные персоны.

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Оксана Федорова спела с оперным певцом Дмитрием Галихиным на премии «Пара года»
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