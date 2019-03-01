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Джон Сноу может повторить судьбу Эддарда Старка

Фанаты «Игры престолов» серьезно обеспокоены участью возлюбленного Дейенерис Таргариен.

Джон Сноу может повторить судьбу Эддарда Старка
Джон Сноу. Кадр из сериала "Игра престолов" (2009-2019)

В четверг, 28 февраля на официальном сайте «Игры престолов» появились новые постеры к восьмому сезону сериала. На них запечатлены персонажи фэнтазийной саги, которые появятся в заключительных эпизодах. Все они сидят на Железном троне, так что точно сказать, кто же в конце-концов его займет, остается загадкой.

Интернет-эксперты по языку тела тут же принялись внимательно изучать позы, в которых сидят герои. Судя по взгляду Дейенерис Таргариен, ждать пощады от Матери драконов не стоит. Серсея в железных доспехах также не собирается ни с кем миндальничать.

Джейми Ланнистер сменил сияющие одежды на более мрачные, Тирион, напротив, выглядит как обычно, а Арья Старк взирает на всех свысока. Ее сестра, как и обещала Софи Тернер, играющая этот персонаж, надела нечто похожее на доспехи.

Брэн чувствует себя на троне вполне комфортно, а Бриенна держит свой меч наготове. Давос Сивер выглядит сосредоточенным, а Эурон Грейджой смотрит с угрозой. Однако еще более устрашающе выглядит Король Ночи.

Серый Червь утеплился для зимы и готов нанести удар, а Джорах Мормонт сидит прямо. Остальные персонажи также выглядят готовыми занять или попытаться занять трон. На фоне них у Джона Сноу такой вид, как будто все горести мира свалились на его плечи.

 

 

Пользователи Reddit провели аналогию между постером с возлюбленным Дейенерис и постером, где изображен Эддард Старк. Оказалось, что оба персонажа сидят практически в одинаковых позах.

Джон Сноу и Нед Старк. Постеры к сериалу «Игра престолов». HBO/REDDIT

С учетом же того, что Эддард Старк закончил тем, что ему отрубили голову и постер с понурой позой появился как раз перед стартом того сезона, то у фанатов имеются серьезные основания переживать за жизнь Джона Сноу и опасаться, что он может повторить судьбу Эддарда.

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"Игра Престолов - 8"Джон Сноу

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Джон Сноу может повторить судьбу Эддарда Старка
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