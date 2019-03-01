Джон Сноу может повторить судьбу Эддарда Старка

В четверг, 28 февраля на официальном сайте «Игры престолов» появились новые постеры к восьмому сезону сериала. На них запечатлены персонажи фэнтазийной саги, которые появятся в заключительных эпизодах. Все они сидят на Железном троне, так что точно сказать, кто же в конце-концов его займет, остается загадкой.

Интернет-эксперты по языку тела тут же принялись внимательно изучать позы, в которых сидят герои. Судя по взгляду Дейенерис Таргариен, ждать пощады от Матери драконов не стоит. Серсея в железных доспехах также не собирается ни с кем миндальничать.

Джейми Ланнистер сменил сияющие одежды на более мрачные, Тирион, напротив, выглядит как обычно, а Арья Старк взирает на всех свысока. Ее сестра, как и обещала Софи Тернер, играющая этот персонаж, надела нечто похожее на доспехи.

Брэн чувствует себя на троне вполне комфортно, а Бриенна держит свой меч наготове. Давос Сивер выглядит сосредоточенным, а Эурон Грейджой смотрит с угрозой. Однако еще более устрашающе выглядит Король Ночи.

Серый Червь утеплился для зимы и готов нанести удар, а Джорах Мормонт сидит прямо. Остальные персонажи также выглядят готовыми занять или попытаться занять трон. На фоне них у Джона Сноу такой вид, как будто все горести мира свалились на его плечи.

Пользователи Reddit провели аналогию между постером с возлюбленным Дейенерис и постером, где изображен Эддард Старк. Оказалось, что оба персонажа сидят практически в одинаковых позах.

С учетом же того, что Эддард Старк закончил тем, что ему отрубили голову и постер с понурой позой появился как раз перед стартом того сезона, то у фанатов имеются серьезные основания переживать за жизнь Джона Сноу и опасаться, что он может повторить судьбу Эддарда.