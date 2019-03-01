Кто «дослужит» до дембеля: телеканал ТНТ4 набирает девушек в армейское реалити «Солдатки»

Участницы нового проекта будут два месяца жить в настоящей военной части.

Телеканал ТНТ4 начал кастинг на реалити «Солдатки» – комедийный проект от авторов любимых зрителями сериалов «Реальные пацаны», «Ольга» и «Физрук». В новом развлекательном шоу будут участвовать девушки, которым предстоит на протяжении двух месяцев жить в самой настоящей военной части.

Из всех потенциальных кандидаток будут выбраны двенадцать. Участницам предложат разрушить сложившиеся в обществе стереотипы о том, что армейская служба – занятие исключительно для сильной половины человечества. Как отмечает телеканал, девушек ждут серьезные испытания, а в итоге – прекрасное чувство победы над собой.

«Кто справится и «дослужит» до дембеля, получит крутой приз», – говорится в пресс-релизе ТНТ4.

Девушки в возрасте от 18 до 30 лет приглашаются заполнить анкету на сайте реалити-шоу, при этом попытать счастья могут все, независимо от темперамента и характера. Главное, что требуется от участниц, – открытость, самоирония и сильная мотивация к победе.