Анфиса Чехова пережила сильный стресс, когда сорвалась ее поездка с сыном на море

Анфиса Чехова довольно часто посещает разные страны. Два года назад она развелась с актером Гурамом Баблишвили и теперь одна воспитывает их общего сына Соломона. Телеведущая старается все свободное время уделять наследнику. На днях она призналась, что хотела зимой вывести ребенка на море. Однако поездка так и не состоялась из-за недобросовестных организаторов. Девушка пожаловалась на них в соцсети.

«Всю зиму я прогоревала о том, что не получилось вывезти Солика на море. Меня очень подвели те, кто должен был организовать мое путешествие, я нервничала, стрессовала», — написала Анфиса. Однако она нашла довольно простой выход из ситуации. Телеведущая свозила сына в аквапарк в Москве, чтобы он смог поплавать. По словам Чеховой, малышу там понравилось даже больше, чем на море. «Полдня Соломон провёл катаясь на горках и плескаясь на волнах», — поделилась звезда.

Поклонники похвалили Анфису за находчивость. Они также восхитились ее снимком в купальнике. «Какая женщина! Женственность всегда в моде!», «Вы молодцы! Такие счастливые», «Вы прекрасны Анфиса и ваш сын», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что совсем недавно телеведущая провела несколько дней в Карелии. Там она направилась в детокс-клинику, где три дня сидела на строгой диете и делала различные процедуры, чтобы похудеть.