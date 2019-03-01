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Одно роскошнее другого: Анна Нетребко сменила три платья на Венском балу

Оперная певица в третий раз подряд открыла легендарный бал в Австрии.

Одно роскошнее другого: Анна Нетребко сменила три платья на Венском балу
Анна Нетребко. фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Как известно, Анна Нетребко с мужем живет на две страны. У нее есть дом в Нью-Йорке, а также квартира в Вене. Благодаря своей профессии оперная певица много путешествует и регулярно бывает в России. Однако на днях она приехала в Австрию со своим мужем Юсифом Эйвазовым. Артистка в третий раз открыла легендарный Венский бал. К слову, так как у Анны есть австрийское гражданство, в этой стране многие ее считают народной артисткой.

На светском мероприятии оперная дива сначала появилась в синем платье-рыбке с открытыми плечами. Свой образ она дополнила с помощью колье и сережек. Ее муж предпочел облачиться в смокинг. Позже Нетребко переоделась, чтобы выступить перед гостями.

На сцене она уже появилась в белом платье с черной окантовкой и в легкой зеленой накидке с пышными рукавами. Было видно, что артистка волновалась. Она исполнила вальс Луиджи Ардити «Поцелуй», а после этого уже вместе с мужем — азербайджанским тенором — спела отрывок из оперы Джакомо Пуччини «Богема».

После выступления Анна в третий раз сменила наряд. Среди гостей она появилась в пышном синем платье, расшитым блестками и с полупрозрачным верхом. Пару сразу окружили репортеры. К слову, Певица обнимала мужа и практически пустилась с ним в пляс, когда их фотографировали. Поклонники так и не смогли решить, какое платье звезды им понравилось больше. Напомним, что сын Нетребко Тьяго ходит в местную школу. Вена стала для певицы практически родным городом.

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Одно роскошнее другого: Анна Нетребко сменила три платья на Венском балу
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