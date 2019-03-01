Экстрасенсы Свами Даши и Кожетта освободят проклятую деревню от пожаров

На севере Ленинградской области располагается деревушка Лупполово, местные жители которой столкнулись с проблемой. Более десятка домов один за другим были сожжены. Возникновение пожаров остаётся загадкой даже для специалистов.

Каждый дом так или иначе коснулась беда. Люди боятся за своё имущество и собственные жизни. Они не могут спать спокойно, зная, что таинственный огонь может настигнуть их жилище в любой момент.

Экстрасенсы – единственная надежда для жителей деревни. Сильнейшие — мистик Свами Даши и шаманка Кажетта впервые работают вместе, чтобы спасти деревню от проклятия. Как экстрасенсы помогут деревне Лупполово избавиться от таинственных пожаров, можно увидеть в новом выпуске «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 3 марта в 20:30 на ТНТ, сообщает пресс-служба канала.