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В Сети появился забойный трейлер «Хеллбоя» с «Кровавой королевой» Миллой Йовович

Ребут кинокомикса выйдет на российские экраны 11 апреля 2019 года.

В Сети появился забойный трейлер «Хеллбоя» с «Кровавой королевой» Миллой Йовович
Кадр из фильма "Хеллбой"

Похоже, ребут кинокомикса «Хеллбоя» вполне может получить возрастной ценз 15+. В Сети появился новый трейлер фильма, который насыщен экшеном, жестокими сценами и лексикой, далекой от нормативной.

Перезапуск фильма Гильермо дель Торо уже снискал себе славу «не детского». Правда, чтобы привлечь в залы юную аудиторию, создатели ребута вполне могут пойти на решительные меры: вырезать или «запикать» нецензурные выражения.

Однако это может их не спасти, так как львиная доля фильма состоит из сцен насилия.

Официальный синопсис кинокомикса для взрослых начинается со слов: «Он вернулся, и он в огне». По сюжету Хеллбой, демон из преисподней, который попал в наш мир в результате оккультного эксперимента фашистов, отправляется в Англию.

Там ему предстоит сразиться со средневековой ведьмой Кровавой королевой Нимуэ, супругой Мерлина. Но их сражение может привести к падению мира, и этой судьбы Хеллбой отчаянно пытается избежать, пишет Express.

В роли Хеллбоя снялся Дэвид Харбор, а Кровавую королеву сыграла звезда «Пятого элемента» Милла Йовович.

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В Сети появился забойный трейлер «Хеллбоя» с «Кровавой королевой» Миллой Йовович
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