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Цирковые артисты готовят на Эдгарда Запашного заявление в СК о мошенничестве

Знаменитый дрессировщик прокомментировал действия своих коллег для портала Teleprogramma.pro.

Цирковые артисты готовят на Эдгарда Запашного заявление в СК о мошенничестве
Фото: КП/Анатолий Жданов

На Эдгарда Запашного готовят заявление в Следственный комитет. «Творческое объединение цирковых коллективов» намерено обвинить директора Большого московского цирка в мошеннических действиях.

Якобы прославленный дрессировщик преднамеренно сделал банкротами три компании, чья деятельность заключалась в отправке на гастроли по России и другим странам циркового коллектива. По словам главы объединения Виктории Вагановой, эти компании продавали билеты на выступления, а затем банкротились, не заплатив заказчикам и артистам.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал сам знаменитый дрессировщик. Как сообщил Эдгард Запашный порталу Teleprogramma.pro, его хотят очернить, чтобы подпортить репутацию.

«Готовится иск. Так подавайте!.. Виктория Ваганова – человек который стоит за этим всем, занимается данной деятельностью уже восемь лет, и не только в отношении меня, а в отношении четырех генеральных директоров, которые последовательно меняли друг друга в компании Росгосцирк. То есть человек выбрал своим кредо постоянно обливать кого-то грязью», – говорит артист.

Запашный отметил, что организация, которая готовит заявление в СК, – компания-«пустышка», в которой состоит около пяти человек. Его постоянно запугивают различными исками, однако тем, кто угрожает обращениями в суд, просто не с чем туда идти.

«Сначала Гуцериев кричал, что он на меня в суд подаст, и никто не подал. Остается только пожелать им удачи, чтобы реально что-то за этими заявлениями стояло. А пока лишь слова и слова», – подчеркнул дрессировщик.

Напомним, ранее предприниматель Михаил Гуцериев решил засудить Запашного за его нелицеприятное высказывание о «Цирке Дю Солей». Но повестка в суд звезде цирка так и не пришла.

О готовящемся заявлении цирковых артистов в СК сообщает телеканал «Дождь».

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Тэги:

следственный комитетциркЭдгард Запашный

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Цирковые артисты готовят на Эдгарда Запашного заявление в СК о мошенничестве
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