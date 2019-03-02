Знаки Зодиака, которые кидаются в любовные отношения, как в омут с головой

Стрельцы делают это ради позитивных эмоций, а Тельцы просто ищут, кому бы подарить свое сердце

Любовь — чувство светлое и доброе, впрочем, если отдаться этому чувству слишком быстро, есть шанс «нарваться» на человека, который этой любви не заслуживают.

Некоторые знаки Зодиака более осторожны в своих чувствах, но есть среди знаков и те, что готовы нырнуть в океан любви, ни о чем не задумываясь и не взвешивая все «за» и «против». Рейтинг таких знаков специально для Teleprogramma.pro cоставила ясновидящая Саона.

4. Стрелец (23 ноября — 22 декабря)

Четвертую строчку рейтинга занимают Стрельцы. Представителей этого знака всегда тянет к ярким, позитивным переживаниям, поэтому неудивительно, что им не нужно много времени, чтобы влюбиться в кого-то.

Порой Стрельцы могут быть слепо оптимистичны или увлекаться кем-то слишком быстро, что может идти им во вред. Но, с другой стороны, если это действительно судьба, Стрелец своего точно не упустит!

3. Овен (21 марта — 20 апреля)

Это может быть удивительно для многих, но упрямые Овны действительно влюбляются довольно быстро. Им нравятся приключения и новизна, а также захватывающие события — так что любовные переживания им просто необходимы.

Когда Овен кого-то полюбил, это происходит стремительно и очень страстно. Но в большинстве случаев, когда страсть утихает, человек начинает идти на попятную, потому что не хочет сталкиваться с последующими обязательствами.

2. Рак (22 июня — 22 июля)

Раки — люди, живущие своими эмоциями и очень привязанные к тем переживаниям (например, к любви), которые заставляют из чувствовать себя живыми. И хотя у большинства из них много ран на душе, каждый раз они влюбляются, как в первый.

1. Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцы в нашем рейтинге — безусловные чемпионы. У представителей этого знака большое, открытое сердце, и они постоянно находятся в поисками того, кому это сердце можно подарить.

Тельцы ревнивы и это чувство иногда мешать им в личной жизни. Однако на начальной стадии отношений ничто не может помешать им броситься в омут любви с головой.