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Фанаты не встретили Филиппа Киркорова в Бурятии

Приезд звезды в белоснежной шубе и модных кроссовках остался незамеченным. Никто не пришел на перрон встретить артиста.

Фанаты не встретили Филиппа Киркорова в Бурятии
Филипп Киркоров https://www.instagram.com/fkirkorov/

Эпатажный Филипп Киркоров сейчас ездит с гастрольным туром по стране. «Цвет настроения» встречают с огромным удовольствием, а совсем недавно исполнитель приехал в Бурятию.

Прибытие звезды записали на видео две пассажирки, которые оказались на перроне. Вот звезда сходит по ступенькам вагона: длинная белоснежная шуба, белые модные кроссовки, кепка, очки… С пафосным видом он выглядывает на перрон… А там никого. Пусто. Ни репортеров, ни толпы поклонников, ни цветов, ни восторженных воплей. Совсем ничего. Только одинокая элитная иномарка, которую подогнали прям к вагону, пишет сайт Dni.ru.

Видео этой встречи попало в сеть с подписью: «Король обиделся: Киркорова не встретил ни один фанат в Уллан-Удэ».

Филипп озирается по сторонам с недоуменным видом. Позирует одинокому фотографу. А за кадром девушка иронично комментирует: «Ну, вот приехал Филипп Бедросович. А нету фанатов-то».

«Звезда в шоке», — не унимаются ироничные комментаторы. «Видимо, перрон перекрыли. Не может быть, чтобы его никто не встретил», — апеллируют им поклонники певца.

Впрочем, концерт Киркорова в Уллан-Удэ, действительно, прошел с аншлагом. Зал был полным, так что фанатов у артиста еще предостаточно.

«Спасибо, Бурятия, за гостеприимство! Спасибо, Улан-Удэ! Незабываемые гастроли, природа и публика!», — несмотря ни на что поблагодарил Киркоров бурятских поклонников.

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Алла Пугачева и Филипп КиркоровконцертФилипп Киркоров

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Фанаты не встретили Филиппа Киркорова в Бурятии
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