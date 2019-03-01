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Самбурская призналась, что когда-то ей было не на что отпраздновать день рождения

Известная телеведущая очень ценит то, что имеет сейчас.

Самбурская призналась, что когда-то ей было не на что отпраздновать день рождения
Настасья Самбурская. фото: globallook.com

Известная телеведущая Настасья Самбурская 1 марта отмечает день рождения. Ей исполнилось 32 года. На своей страничке в социальной сети Instagram она опубликовала снимок, который был сделан в одном из питерских отелей. Именно в городе на Неве звезда проснулась в свой праздник. Причем вскоре она примчалась в Москву, чтобы наводить красоту и ждать гостей, которые пожалуют к ней домой вечером.

«Вообще это весело, за один день отметить днюшку сразу в двух столицах! А когда-то и отметить не на что было. Так что очень ценю, что имею», – призналась она. Отметим, что у ведущей было очень тяжелое и голодное детство, в чем она ранее признавалась не раз.

«Привет, Настасья. Желаю тебе достижения всех поставленных целей и, конечно же, оставаться такой же доброй и смешной. С днем рождения!», «Моя любимая актриса, и как человек ты просто чудо. Потому что прямолинейная. Так держать, счастья тебе и любви, с днем рождения», «Настя, с днем рождения! Здоровья, достатка, любви и друзей!» – отметили в комментариях пользователи.

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Тэги:

день рожденияНастасья Самбурскаятяжелое детство

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Самбурская призналась, что когда-то ей было не на что отпраздновать день рождения
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