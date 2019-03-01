НОВОСТИ

Артур Смольянинов повздорил с Яной Трояновой во время съемок реалити-шоу «Последний герой»

Актера возмутило то, что ведущая попыталась дать оценку его действиям после испытания.

Артур Смольянинов повздорил с Яной Трояновой во время съемок реалити-шоу «Последний герой»
Артур Смольянинов. фото: globallook.com

Уже несколько недель на Филиппинах проходят съемки реалити-шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов». Ведущей проекта стала звезда сериала «Ольга» Яна Троянова. Она даже свой день рождения отпраздновала на съемках этого шоу. На днях стали известны имена участников двух команд. Так, в племени актеров состоят Илья Глинников, Ирина Безрукова, Юлия Александрова, Наталья Медведева и другие известные персоны. А в племени экстрасенсов — Николь Кузнецова, Татьяна Ларина, Сергей Пахомов и еще несколько бывших участников «Битвы экстрасенсов».

Многие участники шоу делятся в соцсети кадрами со съемок. На днях им пришлось пройти сложное испытание. Во время него Артур Смольянинов поругался с членами своей команды. Он отделился от своего племени. Оказалось, что во время испытания он хотел помочь своей команде и подбежал к плоту с веслами, но девушки, которые уже сидели на плоту, отплыли без него. Артура удивило то, что никто ни обернулся и даже не посмотрел, что с ним и где он находится.

«Я буду жить один. Посмотрим, сколько проживу», — заявил актер ведущей проекта. «Вообще ты производишь впечатление сильного человека. Я здесь все-таки подозреваю такую жалость к себе», — в ответ сказал ему Яна. Эти слова задели Смольянинова. «Ты проповедник, что ли? Что ты мне оценку ставишь?» — возмутился он. Троянова объяснила, что не хочет, чтобы члены одного племени враждовали. Кадрами со съемок шоу поделилась Ирина Безрукова. «Страсти накаляются! Кроме реального выживания на диком острове, нас ждали непредсказуемые испытания. Физические, бытовые, спортивные и не только. Артур и Яна выясняют отношения», — написала она.

Некоторые пользователи соцсети заподозрили, что конфликты на проекте могли быть подстроены редакторами. Однако Безрукова заверила, что там все происходит по-настоящему. Напомним, что премьера «Последнего героя» состоится уже 2 марта на канале ТВ-3.

фото: instagram.com/irina_bezrukova_official/

Вам может быть интересно:

Снова сын: Дарья Мельникова родила ребенка Артуру Смольянинову Оказались на Олимпе, а могли сидеть в тюрьме: криминал в жизни Петренко, Мерзликина и Смольянинова «Конная полиция»: Артур Смольянинов вступил в конфликт с журналистами

Тэги:

«Последний герой. Актёры против экстрасенсов»Артур СмольяниновЯна Троянова

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Артур Смольянинов повздорил с Яной Трояновой во время съемок реалити-шоу «Последний герой»
Интересно?
Поделись с друзьями: