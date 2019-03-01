Артур Смольянинов повздорил с Яной Трояновой во время съемок реалити-шоу «Последний герой»

Уже несколько недель на Филиппинах проходят съемки реалити-шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов». Ведущей проекта стала звезда сериала «Ольга» Яна Троянова. Она даже свой день рождения отпраздновала на съемках этого шоу. На днях стали известны имена участников двух команд. Так, в племени актеров состоят Илья Глинников, Ирина Безрукова, Юлия Александрова, Наталья Медведева и другие известные персоны. А в племени экстрасенсов — Николь Кузнецова, Татьяна Ларина, Сергей Пахомов и еще несколько бывших участников «Битвы экстрасенсов».

Многие участники шоу делятся в соцсети кадрами со съемок. На днях им пришлось пройти сложное испытание. Во время него Артур Смольянинов поругался с членами своей команды. Он отделился от своего племени. Оказалось, что во время испытания он хотел помочь своей команде и подбежал к плоту с веслами, но девушки, которые уже сидели на плоту, отплыли без него. Артура удивило то, что никто ни обернулся и даже не посмотрел, что с ним и где он находится.

«Я буду жить один. Посмотрим, сколько проживу», — заявил актер ведущей проекта. «Вообще ты производишь впечатление сильного человека. Я здесь все-таки подозреваю такую жалость к себе», — в ответ сказал ему Яна. Эти слова задели Смольянинова. «Ты проповедник, что ли? Что ты мне оценку ставишь?» — возмутился он. Троянова объяснила, что не хочет, чтобы члены одного племени враждовали. Кадрами со съемок шоу поделилась Ирина Безрукова. «Страсти накаляются! Кроме реального выживания на диком острове, нас ждали непредсказуемые испытания. Физические, бытовые, спортивные и не только. Артур и Яна выясняют отношения», — написала она.

Некоторые пользователи соцсети заподозрили, что конфликты на проекте могли быть подстроены редакторами. Однако Безрукова заверила, что там все происходит по-настоящему. Напомним, что премьера «Последнего героя» состоится уже 2 марта на канале ТВ-3.