Кира Найтли поделилась рецептом борьбы с похмельем

Актриса призналась, что у нее были периоды, когда она страдала от последствий алкогольного опьянения.

Кира Найтли сейчас является замужней дамой. Вместе с супругом музыкантом Джеймсом Райтоном она воспитывает дочь Эди, которой в мае этого года исполнится четыре года. Актриса рассказала, как рождение дочери повлияло на ее образ жизни.

Звезда фильма «Коллет» призналась, что в свое время позволяла себе выпить лишнего. «Я порой страдала от тяжелого похмелья», — заявила артистка.

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«Сейчас мне за тридцать. Но до этого я не отказывала себе в вечеринках до утра, после которых у меня бывало тяжелое похмелье. От него нет лекарства. Поэтому я заказывала много пиццы или лапши. Мне всегда нравилась лапша после похмелья, и я просто оставалась в постели», — рассказала звезда.

«Однако теперь это невозможно, потому что у меня есть дочь, и она ни за что не позволит мне валяться в кровати. Поэтому перед тем, как выпить, я сто раз подумаю, стоит ли это делать: полежать в постели из-за похмелья не получится, если у вас есть ребенок», — цитирует Найтли издание Glamour.