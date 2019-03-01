«Я давно не спала полноценно»: Тодоренко из-за тяжелого графика чувствует себя «просроченной сосиской»

В феврале телеведущая отдыхала всего четыре дня, да и то из-за болезни.

Популярная телеведущая Регина Тодоренко не так давно стала мамой. Однако практически сразу после рождения ребенка она вышла на работу. У звезды много планов. Весь февраль она усердно работала. По ее признанию, в феврале у нее было 24 съемочных дня и всего четыре выходных. Причем в это время она болела.

«Я давно не спала полноценно. Честно вам скажу, моментами чувствовала себя просроченной сосиской, и даже сейчас мне не хватает сил, чтобы дописать этот пост, но знаете, я довольна проделанной работой! Результаты вы скоро увидите», — заявила звезда. Она отметила, что даже любимому мужу певцу Владу Топалову не уделяла должного внимания. При этом она пообещала наверстать. Звезда добавила, что улетает отдыхать в теплые края. Причем параллельно с отдыхом ей снова придется работать.

«Смена обстановки даёт новые силы! Успехов вам», «Регина, какая ты умничка, столько успеваешь! В планах, как можно больше творчества и новых картин!», «Главное отпуск. Если отдыхаешь, то и силы есть на работу. А с маленьким ребёнком вообще нужно больше спать и восстанавливать силы», — заметили в комментариях пользователи.