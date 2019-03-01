НОВОСТИ

«Это лишь неудачный ракурс»: возлюбленная Тимати прокомментировала слухи о своей беременности

Анастасия Решетова дала понять, что ее фигуру испортил неправильный фасон одежды.

«Это лишь неудачный ракурс»: возлюбленная Тимати прокомментировала слухи о своей беременности
Анастасия Решетова. фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

35-летний Тимати уже несколько лет встречается с моделью Анастасией Решетовой. Если первое время они старались не предавать огласке свои отношения, то теперь все чаще публикуют совместные фото. Недавняя поездка влюбленных в Париж спровоцировала слухи о помолвке, а когда в свой день рождения девушка облачилась в белое платье, то поклонники решили, что они тайно поженились. Однако эта информация так и не подтвердилась. Пользователи соцсети все же внимательно следят за каждым шагом возлюбленной рэпера.

На днях Анастасия опубликовала снимок, на котором позирует в топе и розовом халате. При этом девушка держит одну руку на животе. Поклонники разглядели изменения в ее фигуре и стали поздравлять избранницу Тимати с беременностью. «Беременность тебя красит», «По-любому беременна! Поздравляю», «По фоткам уже видно беременность, что еще скрывать?», «Беременная», — прокомментировали пост подписчики.

Вскоре Решетова решила развеять слухи о скором пополнении. «Уважаемые, перестаньте писать мне про беременность. Неужели вы думаете, что я бы выставляла фото, где видно живот, когда срок небольшой? Это лишь неудачный ракурс и одежда», — заверила девушка. Все же не все поклонники ей поверили. Напомним, что у Тимати уже подрастает дочка Алиса от прошлых отношений с Аленой Шишковой. Он все свободное время уделяет наследнице, а с экс-возлюбленной артист поддерживает дружеские отношения.

фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Вам может быть интересно:

«Чушь все это»: Анастасия Решетова не отмечает День святого Валентина Анастасия Решетова порассуждала о боли и разочаровании Решетова получила от Тимати в подарок крест за два миллиона рублей

Тэги:

Анастасия Решетовабеременностьрэпер Тимати

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Это лишь неудачный ракурс»: возлюбленная Тимати прокомментировала слухи о своей беременности
Интересно?
Поделись с друзьями: