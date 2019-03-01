«Это лишь неудачный ракурс»: возлюбленная Тимати прокомментировала слухи о своей беременности

35-летний Тимати уже несколько лет встречается с моделью Анастасией Решетовой. Если первое время они старались не предавать огласке свои отношения, то теперь все чаще публикуют совместные фото. Недавняя поездка влюбленных в Париж спровоцировала слухи о помолвке, а когда в свой день рождения девушка облачилась в белое платье, то поклонники решили, что они тайно поженились. Однако эта информация так и не подтвердилась. Пользователи соцсети все же внимательно следят за каждым шагом возлюбленной рэпера.

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На днях Анастасия опубликовала снимок, на котором позирует в топе и розовом халате. При этом девушка держит одну руку на животе. Поклонники разглядели изменения в ее фигуре и стали поздравлять избранницу Тимати с беременностью. «Беременность тебя красит», «По-любому беременна! Поздравляю», «По фоткам уже видно беременность, что еще скрывать?», «Беременная», — прокомментировали пост подписчики.

Вскоре Решетова решила развеять слухи о скором пополнении. «Уважаемые, перестаньте писать мне про беременность. Неужели вы думаете, что я бы выставляла фото, где видно живот, когда срок небольшой? Это лишь неудачный ракурс и одежда», — заверила девушка. Все же не все поклонники ей поверили. Напомним, что у Тимати уже подрастает дочка Алиса от прошлых отношений с Аленой Шишковой. Он все свободное время уделяет наследнице, а с экс-возлюбленной артист поддерживает дружеские отношения.