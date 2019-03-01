Катерина Шпица считает, что у некоторых ее подписчиков началось «весеннее обострение»

Известная актриса Катерина Шпица на своей страничке в социальной сети Instagram опубликовала вызывающий снимок, на котором она стоит в ярко-красном платье. При этом звезда заметила, что данная фотография вызвала не совсем адекватную реакцию у части ее подписчиков. По ее мнению, у некоторых уже началось весеннее обострение.

«Все, кто ещё хочет констатировать в разных «околопубертатных» выражениях наличие у меня свойственной женской груди анатомии — смело высказывайтесь. В чистилище уже собралась знатная компания, вам будет весело!» — заметила она.

«Вот чего не хватало всю зиму — ярких цветов! И вас, Екатерина, с первым днём весны!» «Чувственная… Прекрасное фото! Пусть весна будет нежной и сказочной!» «Катерина! Очень красивое платье! Подчёркивает вашу красоту и сексуальность!» — заметили в комментариях пользователи.